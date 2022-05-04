Мэр Петрозаводска призвал горожан не выбрасывать покрышки на помойки

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский призывает приносить старые покрышки на специализированные пункты приема.

Покрышки нельзя выбрасывать на мусорные площадки, их следует вывозить на специальные точки приема. Об этом сообщил в соцсети Владимир Любарский.

«Сезон замены колес в самом разгаре и контейнерные площадки города опять наводнили использованные шины. Неоднократно рассказывали, что авторезина относится к четвертому классу опасности, поэтому складировать их у помоек нельзя — колеса должны утилизироваться на специальных предприятиях», — заявил он.

Любарский пояснил, что сдать покрышки можно на пункте приема компании «Автоспецтранс» и на временной точке рядом с ТЦ «Лотос Plaza».

«Не первый год в Петрозаводске действует пункт приёма шин на ПМУП „Автоспецтранс“. Сдать использованные колеса физические лица могут ежедневно с 9 до 16 часов на Вытегорском шоссе, 82. Для удобства горожан организуем временный приём шин в районах Петрозаводска. Сегодня в 18 часов контейнер появится у торгового центра „Лотос Плаза“. Он будет работать до вечера субботы. Если такая практика будет востребована, планируем организовывать сбор шин и в других районах города», — сообщил глава Петрозаводска.