Мэр Петрозаводска рассказал о подростке, устроившем погром после компьютерной игры

Оперативные службы Петрозаводска проводят проверку причин агрессивного поведения ребенка после компьютерной игры.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава города Владимир Любарский.

«Поступило сообщение, что 13-летний подросток после компьютерных игр устроил в доме погром, ведет себя агрессивно. В ситуации разбираются оперативные службы. Школы города много делают, чтобы отвлечь учащихся от такого рода зависимостей, большие возможности дают учреждения дополнительного образования. Но порой этого недостаточно. Проводите время со своими детьми!» — написал Любарский.