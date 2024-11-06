Брейн-ринг в колонии: карельские осужденные поучаствовали в интеллектуальной игре

Карельские осужденные отметили День народного единства интеллектуальной игрой.

В ФКЛПУ РБ-2 города Медвежьегорска прошел интеллектуальный турнир «Брейн-ринг», посвященный Дню народного единства. Об этом сообщили в группе УФСИН России по Республике Карелия. Участниками игры стали 25 осужденных, которые поделились на команды и состязались в знаниях по истории России.

Вопросы турнира были связаны с событиями 1612 года и памятными датами — например, необходимо было вспомнить, когда, где создан и установлен первый в России скульптурный памятник Минину и Пожарскому. Как сообщили в группе, после завершения игры участникам организовали чаепитие, на котором они поделились своими впечатлениями.

«Брейн-ринг мы проводим на постоянной основе, посвящая мероприятие памятным датам в истории России. Это очень важно, ведь наша работа, организованная в таком формате, в первую очередь, необходима для патриотического воспитания, она также помогает расширить кругозор лиц, преступивших черту закона, способствуют их культурному просвещению, а также играют огромную роль в воспитательном процессе», — поделился Степан Крылов, старший инспектор группы по воспитательной работе с осужденными ФКЛПУ РБ-2.