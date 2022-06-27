Мэр Петрозаводска заметил снижение уровня шума от городской ТЭЦ

Петрозаводская ТЭЦ снизила уровень шума благодаря внедрению новых технологий.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

«Петрозаводская ТЭЦ снизила уровень шума при пуске станции после окончания ремонта и полного останова станции. Как правило, шум от оборудования теплоэлектроцентралей возникает при выбросе пара в атмосферу при пуске и остановке энергетических котлов. Это техническая особенность оборудования», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

По его словам, снижение уровня шума началось еще в прошлом году.

«Осенью был введен в эксплуатацию усовершенствованный шумоглушитель на выпуске пара котла № 2. Благодаря этому коллеги фиксируют ощутимое — на 12–55% — снижение шума в ближайших районах. Установка аналогичного оборудования на двух других котлах позволит свести шум к минимуму», — пояснил Любарский.