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Мэр Петрозаводска заметил снижение уровня шума от городской ТЭЦ

Новости. Общество
11:38, 06 Июля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Петрозаводская ТЭЦ снизила уровень шума благодаря внедрению новых технологий.

Об этом сообщил глава города Владимир Любарский.

«Петрозаводская ТЭЦ снизила уровень шума при пуске станции после окончания ремонта и полного останова станции. Как правило, шум от оборудования теплоэлектроцентралей возникает при выбросе пара в атмосферу при пуске и остановке энергетических котлов. Это техническая особенность оборудования», — написал мэр на своей странице Вконтакте.

По его словам, снижение уровня шума началось еще в прошлом году.

«Осенью был введен в эксплуатацию усовершенствованный шумоглушитель на выпуске пара котла № 2. Благодаря этому коллеги фиксируют ощутимое — на 12–55% — снижение шума в ближайших районах. Установка аналогичного оборудования на двух других котлах позволит свести шум к минимуму», — пояснил Любарский.

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