Мэрия Петрозаводска на днях снесет ларек на Невского

Городские власти информируют владельца ларька на проспекте Александра Невского о его демонтаже, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 22 по 28 июля, с 9.00 будет произведен демонтаж нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном участке в районе дома в районе дома № 63 по пр. А. Невского.

Демонтированный объект будет вывезен на земельный участок с кадастровым номером 10:01:0140175:49.