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Новости. Общество
14:02, 17 Июля 2019
фото: Сайт администрации Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска на днях снесет ларек на Невского

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Городские власти информируют владельца ларька на проспекте Александра Невского о его демонтаже, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 22 по 28 июля, с 9.00 будет произведен демонтаж нестационарного торгового объекта, расположенного на земельном участке в районе дома в районе дома № 63 по пр. А. Невского.

Демонтированный объект будет вывезен на земельный участок с кадастровым номером 10:01:0140175:49.

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Комментарии

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кир
2019-07-17 15:23:10
На Ровио, 18 стоит годами ларёк со смущенными колесами. Мало того, что незаконно, да они только наличные берут. Объява за стеклом тиснута. Ни мэрия, ни менты, господи прости, ничего не видят. А вы хотели справедливую страну. Не берите у них ничего и сами банкротами станут. Но вы так не можете. Надо коррупцию кормить на низовом уровне. Где поташовцы, где Заноза? Нет их и не будет. Жить вам так всё оставшееся время.
zanoza
2019-07-17 16:10:09
кир, не трудись, я на провокации не поддаюсь :)
andruh
2019-07-17 15:18:51
Ларек это вам не Невский пассаж.На зайцева снесли на остановках два ларька вместе с остановкой с крышей скамейкой уже пол года.В каждый день стоят с детьми под дождем...
zanoza
2019-07-17 14:57:25
А зачем снесли? Кому мешал этот ларёк? А может угрожал жизни и здоровью людей? Когда займётесь сносом аварийных домов в которых жить не безопасно? Вот чем нужно заниматься!
paramparam
2019-07-17 14:44:38
квадратиками замазан пивняк
Os
2019-07-17 14:04:24
А потом удивляются, почему в центре города у остановок стекла бьют. Нет ларька - нет охраны остановочного павильона, нет собственника, который бы восстановил стекла - уже почти месяц разбитые стоят.
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