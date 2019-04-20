Мэрия Петрозаводска намерена снести очередной киоск

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Владельцу киоска на улице Антонова нужно освободить незаконно занятый земельный участок, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Киоск установле в районе здания № 7а по ул. Антонова.
Мэрия просит владельца добровольно убрать киоск до 3 мая.
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