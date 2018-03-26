Мэрия Петрозаводска потребовала убрать нестационарные объекты в районе бассейна

Администрация Петрозаводска предложила владельцам нестационарных объектов в районе дома 37 по улице Хейкконена снести их до 6 апреля.

Информация об этом появилась на сайте мэрии.

"Администрация предлагает владельцам 4 самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов (ограждение с металлическими воротами, металлический киоск, 2 металлических контейнера), расположенных в районе дома № 37 по ул. Хейкконена, добровольно, своими силами и средствами в двухнедельный срок с момента размещения на объектах требований об освобождении самовольно (незаконно) занятых земельных участков произвести демонтаж указанных объектов в срок до 06.04.2018", - отмечается в сообщении.

Отметим, что по адресу Хейкконена, 37 располагается муниципальный бассейн H2O.