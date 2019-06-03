Мэрия: В Петрозаводске появится новый детский городок за 3 млн рублей

На строительство детской площадки на Кукковке нашли деньги, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В 2018 году было демонтировано детское игровое оборудование в районе пересечения улиц Питкярантской и Сортавальской в связи с его аварийным состоянием.

"Мы предприняли все меры для демонтажа опасных элементов. Но вполне естественно и логично, что такое место не должно пустовать, оно должно быть обустроено современной детской спортивной инфраструктурой. С этим жители Кукковки обратились и к депутатам Петросовета, и в администрацию города. Мы изыскали финансовые возможности для того, чтобы построить здесь современную детскую площадку", – сказала Ирина Мирошник.

В настоящее время производится подбор и формирование перечня игрового оборудования, планируемого к установке на территории площадки.

В середине июня будет размещена заявка на определение подрядной организации, которая обустроит детский городок. Стоимость работ составит 3 млн рублей. Площадка будет оборудована к концу лета.