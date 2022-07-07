«Мертвый голубь третий день висит на фасаде дома в центре Петрозаводска» (ФОТОФАКТ)

Петрозаводчанин пожаловался на жильцов дома по проспекту Ленина, который кормят голубей из окна, отчего все стены здания покрыты пометом, а на фасаде и вовсе висит мертвая птица.

В редакцию «Столицы на Онего» петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел, как в доме на проспекте Ленина, 37 жильцы одной из квартир из окна кормят голубей.

«Фасад весь в голубином помёте, а ведь недавно ко дню Карелии был проведён косметический ремонт дома. И это, между прочим, фасад который видят все гости, которые приезжают в нашу столицу! Женщина, которая кормит голубей, даже не смотрит, кто проходит внизу: мертвый голубь висит уже 3-й день на фасаде дома!» - написал горожанин и добавил, что он бы не стал выносить эту историю в интернет-пространство, если бы ему на голову не упали варёные макароны.