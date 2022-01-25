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Международные автогонки будут идти круглые сутки на льду озера в Карелии

Новости. Спорт
08:20, 26 Января 2022
фото: "Спорт - норма жизни Вконтакте"

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Международный автофестиваль «Зимний драйв в Карелии» пройдёт 24-27 февраля в Сортавале.

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта Карелии.

Главным событием фестиваля станет марафон «25 часов на льду» — более 1,5 тыс. километров кольцевой дистанции на льду озера Айранне. Длина одного круга сложной конфигурации в этом году составляет 6,5 тыс. метров. Пилоты будут сменять друг друга за рулем в течение 25 часов. Победителем станет команда, которая за всё время соревнования проедет максимальное число кругов.

Кроме того, во время фестиваля пройдут показательные выступления мастеров пилотажа и автомобильные соревнования «Карельская Джимхана», участники которого покажут мастерство вождения на сложных трассах.

Фестиваль создан призером чемпионатов России и Европы по ралли, генеральным директором Центра подготовки водителей Drive Class Илоной Накутис. Мероприятие пройдёт при поддержке Министерства образования и спорта Республики Карелия и Центра спортивной подготовки.

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