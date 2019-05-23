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Новости. Общество
13:27, 23 Мая 2019
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

"Михалков – достаточно состоятельный человек для того, чтобы построить бутафорскую деревню в любом другом месте"

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В парламенте Карелии обсудили планы кинематографистов снимать пожар в окрестностях исторической деревни Кинерма.

Проведение студией Никиты Михалкова "ТРИТЭ" съемок фильма-катастрофы вблизи исторической карельской деревни Кинерма не было согласовано ни с одним органом исполнительной власти Карелии. Об этом сообщила руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова, выступая 23 мая на заседании карельского парламента. Депутат Эмилия Слабунова, возглавляющая российскую партию "Яблоко", предложила коллегам обсудить ситуацию вокруг съемок, которые вызвали беспокойство у населения исторической деревни.  

Как призналась Алипова, республиканские власти узнали о планах кинематографистов от местных жителей, встревоженных тем, что на съемках предполагается устроить пожар. Депутат Слабунова поинтересовалась у руководителя управления по охране объектов культурного наследия, на каком основании кинематографисты возводят сейчас декорации для фильма. 

"Съемки ведутся за пределами исторической деревни Кинерма и за пределами границ достопримечательного места. Предполагается вести съемки на территории совхоза "Ведлозерский", и основной вопрос, который возникает, –  это защита земель лесного фонда", –  ответила депутату Юлия Алипова.

Как сообщила руководитель управления по охране объектов культурного наследия, республиканские власти выдали съемочной группе рекомендации по соблюдению правил пожарной безопасности. В частности – на месте съемок предполагается провести опашку, чтобы огонь не мог затронуть лесные насаждения и перекинуться на территорию исторической деревни. Кроме того, во время самих съемок вблизи деревни будут дежурить пожарные автоцистерны.

Во время обсуждения этого вопроса председатель депутатского комитета по экономической политике Лариса Жданова выразила опасение, что излишнее привлечение внимания к ситуации в Кинерме может негативно сказаться на туристической привлекательности Карелии.   

"Мы развиваем туризм, и жители этой деревни и других деревень, которые принимают съемочные группы, всегда очень позитивно относятся к приезду к нам кинематографистов, поэтому это – возможность заработка, это – туризм, потому что приезжает съемочная группа, она проживает, она питается, это довольно долгий процесс, поэтому я бы хотела, чтобы мы вместе с водой не выплеснули ребенка в данном вопросе", – сказала Жданова. 

Однако депутат Слабунова напомнила коллеге, что тревогу забили жители Кинермы, которые пока не слишком рады приезду съемочной группы.  

"Хотя съемки проводятся за границей достопримечательного места, мы прекрасно понимаем, что ветер и огонь не признают никаких границ, и угроза достаточно существенная. Если, не дай Бог, случится какой-то пожар и возгорание на территории деревни Кинерма, мы останемся без памятников истории и культуры и без мест показа для туристов! Вызывает серьезное беспокойство, что делается это явочным порядком, без предварительного обращения и согласования, тем более что господин Михалков – достаточно состоятельный человек для того, чтобы построить бутафорскую деревню в любом другом месте, где это не будет представлять опасность ни для лесного фонда, ни для памятников истории", – заявила Эмилия Слабунова.

Кроме того, для депутатов республиканского парламента осталось неясным, кто оплатит проведение противопожарных мероприятий во время съемок фильма-катастрофы в окрестностях исторической деревни. Но запретить эти съемки карельские парламентарии не решились.   

 

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Комментарии

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Мизантроп
2019-05-23 14:15:10
Был бы достаточно состоятельным, он бы в Кижах запалил.
stranger
2019-05-23 14:12:52
Беда, коль за дело берутся нахалковы, а в качестве живой декорации используют обнищавший за годы мудрых реформ жителей.
Lana
2019-05-23 14:02:50
Гори, гори ясно...
Гость
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