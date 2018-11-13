Минэк Карелии назвал компании, которые получат субсидии

Восемь карельских компаний получат субсидии на развитие бизнеса из федерального бюджета.

Денежные средства на возмещение части затрат будут предоставлены восьми компаниям.

Субсидии получат: ООО "Кала я марьяпоят" (1,9 млн рублей), ООО "Текстильная мастерская "Макошь" (628 тысяч рублей), ООО "Прионежский Хлебный Дом" (433 тысяч рублей), АО "Олонецкий молочный комбинат" (1,8 млн рублей) и другие.

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