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Новости. Экономика
09:40, 13 Ноября 2018
фото: pxhere.com / CC0 Public Domain

Минэк Карелии назвал компании, которые получат субсидии

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Восемь карельских компаний получат субсидии на развитие бизнеса из федерального бюджета.

Денежные средства на возмещение части затрат будут предоставлены восьми компаниям.

Субсидии получат: ООО "Кала я марьяпоят" (1,9 млн рублей), ООО "Текстильная мастерская "Макошь" (628 тысяч рублей), ООО "Прионежский Хлебный Дом" (433 тысяч рублей), АО "Олонецкий молочный комбинат" (1,8 млн рублей) и другие.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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