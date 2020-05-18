Минэк Карелии пообещал налоговые послабления пострадавшему от COVID-19 бизнесу

Глава Минэка республики Олег Ермолаев заявил о разработке законопроекта, который должен облегчить налоговую нагрузку на предпринимателей, пострадавших после ограничений из-за пандемии.

Минэк региона совместно с Минфином республики разработали законопроект о внесении изменений в Закон «О налогах на территории Республики Карелия». Изменения предполагают снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения для некоторых видов экономической деятельности.

Цель законопроекта - поддержка предпринимателей в сложный экономический период.

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