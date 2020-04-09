Минэк Карелии заметил готовность владельцев недвижимости пойти навстречу арендаторам в тяжелые времена

Владельцы коммерческой недвижимости в Карелии подтвердили готовность снижать арендную плату для малого и среднего бизнеса в обмен на льготы со стороны государства.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

"Мы сегодня не слышали таких оценок, что кто-то отказывается снижать арендную плату. Да, есть готовность частично снижать арендную плату, есть готовность предоставлять отсрочку по арендной плате, и такие диалоги между арендодателями и арендаторами идут", - сказал министр. По его словам, правительство готово поощрять владельцев коммерческой недвижимости снижением налога на имущество. Как снизится налог, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".