Минэк объявил о начале поставок пиломатериалов из Карелии в Азию после закрытия западных рынков

Карелия начала поставлять пиломатериалы в Азию после запрета на экспорт в Европу из-за санкций.
Об этом сообщил сегодня на заседании правительства министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.
«Вопросы логистики в целом сегодня уже понятны для переориентации на новые рынки (азиатские) по пиломатериалам. Первая поставка уже состоялась… В целом предприниматели высказывают позитивный настрой и планируют наращивать поставки», — сказал Ермолаев.
По его словам, кроме Азии в качестве рынков сбыта рассматриваются арабские страны.
«Вопрос сложный, рынки сбыта всегда были рядом, в нескольких километрах, и сейчас идет кропотливая работа вместе с Минприроды, адресная, чтобы наших предпринимателей поддержать», — отметил министр.
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