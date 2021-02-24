Минэк сообщил о возобновлении работы и реорганизации градообразующего завода в Карелии

АО "Карелия ДСП", где в прошлом году останавливалось производство и обсуждался вопрос о банкротстве, возобновило работу, там идет реорганизация в новое предприятие.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

Он ответил на вопрос главы Карелии Артура Парфенчикова об эффективности менеджмента АО "Карелия ДСП". "Ситуация сложная, но предприятие сегодня работает…По менеджменту – работаем с теми, кто есть. Сегодня они, по крайней мере, в диалоге, они нас информируют о ситуации и воспринимают наши действия по сохранению этого предприятия адекватно", - сказал министр. Какая реорганизация планируется на предприятии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".