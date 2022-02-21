Минфин Карелии будет проверять кандидатов на должности главных финансистов городов и районов республики

В республиканский парламент внесен проект поправок в региональный закон о муниципальной службе.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в республиканский парламент проект поправок в региональный закон о муниципальной службе. Документ устанавливает порядок участия карельского Минфина в проверке соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа городского округа или муниципального района тем требованиям, которые определены федеральным центром.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, появление этих поправок обусловлены необходимостью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. В частности, федеральный закон предполагает, что порядок участия финансового органа региона в проверке соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа городского округа или муниципального района устанавливается региональным законом.