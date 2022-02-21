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Минфин Карелии будет проверять кандидатов на должности главных финансистов городов и районов республики

Новости. Политика
12:51, 25 Февраля 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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В республиканский парламент внесен проект поправок в региональный закон о муниципальной службе.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в республиканский парламент проект поправок в региональный закон о муниципальной службе. Документ устанавливает порядок участия карельского Минфина в проверке соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа городского округа или муниципального района тем требованиям, которые определены федеральным центром.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, появление этих поправок обусловлены необходимостью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным. В частности, федеральный закон предполагает, что порядок участия финансового органа региона в проверке соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа городского округа или муниципального района устанавливается региональным законом.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мотя
2022-02-25 14:04:37
А как быть с чиновниками которые работают , которые были фигурантами уголовных дел и имеют судимость . Увольнять что ли ? :)
Стариков
2022-02-25 13:58:30
Так нынче без купленного диплома и найти спеца!? Или ещё есть такие?
бюджет
2022-02-25 13:33:40
Проще простого: профильное образование, стаж по СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ну еще по мелочам.
Leopol'd
2022-02-25 13:45:35
бюджет, а как же служба приставом или силовиком?! Без этого только директором города можно, да и то с одобрения ФСБ!
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