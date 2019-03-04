Минфин Карелии назвал министерства, не выполнившие план по доходам

Министерство финансов Карелии проанализировало выполнение прогноза по наполнению бюджета республиканскими и федеральными ведомствами в 2018 году, в числе отстающих оказался сам Минфин.

Прогнозных показателей по поступлению налоговых и неналоговых платежей не смогли достичь 7 министерств и ведомств Карелии. Среди них числится и министерство финансов, выполнившее план по поступлению доходов лишь на 96,4%.

Так же прогноз по доходам не выполнили министерства имущественных и земельных отношений, здравоохранения, образования, культуры, а также Центральная избирательная комиссия и Контрольно-счетная палата Республики Карелия.

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