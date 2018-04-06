Минфин Карелии опубликовал список крупнейших должников

Минфин республики опубликовал список крупнейших налоговых должников по состоянию на 1 марта 2018 года.

В списке крупнейших должников, в том числе, находятся предприятия: ГУП "Мост", ОАО "Кондопога", компания "Ягода Карелии", Северлесэкспорт, Онежский судостроительный завод и др.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".