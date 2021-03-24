Минфин Карелии предложил жителям республики жаловаться на "зарплаты в конвертах"

В республиканском министерстве финансов напомнили гражданам о риске лишиться бюджетных социальных гарантий и значительных пенсионных выплат.

Министерство финансов Карелии призвало жителей республики жаловаться на "зарплаты в конвертах". О фактах нарушения налогового законодательства в части выплаты неофициальной заработной платы в карельском Минфине предложили по своему контактному телефону +7(8142) 717-001 и телефонам налоговых инспекций, а также направив обращение через сайты министерства и налоговиков.

"Нарушая трудовое законодательство, уклоняясь от уплаты налогов и взносов, работодатели не только обманывают государство, но и ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников, поскольку от размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных пособий, в том числе по беременности и родам, – отметили в республиканском Минфине. – Кроме того, неофициально трудоустроенные работники лишаются бюджетных социальных гарантий в виде получения налоговых вычетов по НДФЛ при покупке жилья, платном обучении и лечении".