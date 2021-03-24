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Минфин Карелии предложил жителям республики жаловаться на "зарплаты в конвертах"

Новости. Экономика
09:44, 25 Марта 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В республиканском министерстве финансов напомнили гражданам о риске лишиться бюджетных социальных гарантий и значительных пенсионных выплат.

Министерство финансов Карелии призвало жителей республики жаловаться на "зарплаты в конвертах". О фактах нарушения налогового законодательства в части выплаты неофициальной заработной платы в карельском Минфине предложили по своему контактному телефону +7(8142) 717-001 и телефонам налоговых инспекций, а также направив обращение через сайты министерства и налоговиков.

"Нарушая трудовое законодательство, уклоняясь от уплаты налогов и взносов, работодатели не только обманывают государство, но и ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников, поскольку от размера официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии работающих граждан, оплата больничных пособий, в том числе по беременности и родам, – отметили в республиканском Минфине. – Кроме того, неофициально трудоустроенные работники лишаются бюджетных социальных гарантий в виде получения налоговых вычетов по НДФЛ при покупке жилья, платном обучении и лечении".

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Комментарии

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бюджет
2021-03-25 10:18:01
Опять же все просто: 1. отчисления в ПФ надо жестко "связать" с накоплениями людей на пенсию. 2. работающим пенсионерам платить индексацию пенсии НЕ официальную инфляцию, а выше : 50% от взносов в ПФ. И народ потянется работать в белую.
кир
2021-03-25 10:00:44
Сейчас им всем выгодно ремонтировать квартирки, купленные по случаю. И пофиг, что будет потом. Законы расстрельные где?
Гость
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