Минфин Карелии разъяснил, как изменится взимание налогов для населения

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С 1 января 2019 года вступят в силу изменения в федеральном законодательстве о порядке взимания налогов на имущество физических лиц.
Разъяснения опубликованы на официальном сайте министерства финансов Карелии. В частности, изменится порядок перерасчета налога на имущество физлиц. Теперь независимо от оснований перерасчет проводиться не будет, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы этого налога, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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