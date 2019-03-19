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Новости. Общество
22:00, 19 Марта 2019
фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Минфин планирует сократить большое число госслужащих ради повышения зарплат

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В следующем году власти начнут масштабную реформу государственной службы, рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии казначейства.

По ее словам, в 2020 году число сотрудников территориальных органов власти планируется сократить на пять процентов, а в 2021-м — еще на десять процентов. За этот же срок под сокращение попадут десять процентов служащих центрального аппарата, сообщает РИА Новости.

"Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда", — пояснила Нестеренко, подчеркнув, что размер фонда оплаты труда (ФОТ) при этом не изменится.

Она напомнила, что перед правительством стоит задача повысить зарплаты служащих до конкурентного уровня в экономике.

"Мы примерно оценили этот конкурентный уровень в системе государственной службы, обсудили это на комиссии по государственному управлению при президенте и в правительстве — и, в принципе, решения такие приняты. Но без оптимизации (численности. — Прим. ред.) такие решения никак не могут быть реализованы, на это требуется много денег", — подчеркнула замминистра.

Так, по словам Нестеренко, планируется поднять постоянную часть оплаты труда госслужащих до 60% от ФОТ, снизив "плавающую" стимулирующую часть до 40%.

Как отметила замминистра, "сейчас эта пирамида перевернута".

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