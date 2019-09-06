Минфин поддержал идею о налогах с водителей сервиса попутчиков

Министерство финансов России готовит изменения в законодательстве, согласно которым планируется взимать с водителей сервиса BlaBlaCar подоходный налог в размере 13%.

Об этом говорится в ответе Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП).

В документе за подписью замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Виталия Прокаева сказано, что доходы физических лиц, такие как плата за использование транспортного средства или денежные компенсации части расходов, связанных с перевозкой другого гражданина, подлежат налогообложению.

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