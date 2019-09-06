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Новости. Экономика
15:30, 06 Сентября 2019
фото: © Предоставлено Hudwayglass

Минфин поддержал идею о налогах с водителей сервиса попутчиков

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Министерство финансов России готовит изменения в законодательстве, согласно которым планируется взимать с водителей сервиса BlaBlaCar подоходный налог в размере 13%.

Об этом говорится в ответе Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП). 

В документе за подписью замдиректора департамента налоговой и таможенной политики Виталия Прокаева сказано, что доходы физических лиц, такие как плата за использование транспортного средства или денежные компенсации части расходов, связанных с перевозкой другого гражданина, подлежат налогообложению.

Подробнее читайте в  материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Горожанин
2019-09-06 16:10:35
Одобряю. Водителя, который сам себя перевозит, услугу себе оказывает, тоже обложить. Весь транспорт останавливать на гоп-стоп и на месте удерживать 13% со стоимости годового пробега автомобиля.
Leopol'd
2019-09-06 16:07:03
Спасём бюджет России!
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