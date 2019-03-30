Министр Александр Морозов рассказал об отставке и последнем рабочем дне

Министр образования Карелии Александр Морозов уходит в отставку, перед увольнением он уехал в командировку в Кемский район.

Об этом Морозов рассказал "Столице на Онего" в субботу.

"Сегодня я провожу прием в Кемском районе в рамках дня единого приема граждан. А воскресенье – мой последний рабочий день", - сказал министр.

Александр Морозов воздержался от комментариев о причинах отставки.

"Это мое решение, и благодарен главе Карелии, что он поддержал его", - добавил он.

Морозов возглавлял министерство образования с осени 2013 года после отставки предыдущего руководителя Ирины Кувшиновой. В целом, в ведомстве Морозов трудился с 2001 года.

На его место прочат Романа Голубева, который в настоящее время работает в качестве и.о. министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Карелии.

Голубев также не стал комментировать свое новое назначение, предложив подождать до понедельника.