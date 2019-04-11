Министр экономики Карелии ответил на критику дорогостоящих поездок в Китай

Министр экономического развития Карелии Павел Буренков ответил на критические публикации СМИ, которые ставили под сомнение эффективность дорогостоящих поездок официальных делегаций в Китай.

Этот вопрос министр затронул сегодня на заседании правительства Карелии которое провел глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы неоднократно попадали под критику, в том числе, в СМИ. Как известно результативность участия в подобных мероприятиях имеет, так называемый, отложенный эффект. В целях достижения результата Минэком разработаны показатели, характеризующие эффективность работы каждого отраслевого органа власти, участвующего в международной выставочной деятельности. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что подписанные в ходе вашего, Артур Олегович, визита в провинцию Фуцзянь в сентябре 18 года контракты между карельскими и китайскими компаниями, стали реализовываться", - сказал Буренков.

Какие примеры эффективности поездок привел Буренков, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".