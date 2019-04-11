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Новости. Общество
12:46, 11 Апреля 2019
фото: gov.karelia.ru

Министр экономики Карелии ответил на критику дорогостоящих поездок в Китай

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Министр экономического развития Карелии Павел Буренков ответил на критические публикации СМИ, которые ставили под сомнение эффективность дорогостоящих поездок официальных делегаций в Китай.

Этот вопрос министр затронул сегодня на заседании правительства Карелии которое провел глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы неоднократно попадали под критику, в том числе, в СМИ. Как известно результативность участия в подобных мероприятиях имеет, так называемый, отложенный эффект. В целях достижения результата Минэком разработаны показатели, характеризующие эффективность работы каждого отраслевого органа власти, участвующего в международной выставочной деятельности. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что подписанные в ходе вашего, Артур Олегович, визита в провинцию Фуцзянь в сентябре 18 года контракты между карельскими и китайскими компаниями, стали реализовываться", - сказал Буренков.

Какие примеры эффективности поездок привел Буренков, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-04-11 13:19:36
Ну и коков экономический эффект от продажи 20 т. рыбы Китайцам? И сколько того камня собираются купить китайцы ,учитывая дорогостоящую транспортировку этого камня в далёкий Китай? И почему мы ищем инвесторов в далёком Китае, когда под боком Финляндия? Одни вопросы , однако.
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