Министр экономики Карелии прокомментировал уход Лиминчука из Корпорации развития

Власти Карелии не связывают увольнение Леонида Лиминчука с поста директора Корпорации развития Карелии с негативными результатами его работы.

Об этом заявил журналистам министр экономического развития и промышленности Карелии Дмитрий Родионов в парламенте региона.

"В отношении того, что Леонид Владимирович у нас покинул должность директора Корпорации развития, в первую очередь, нужно сказать, что это не связано с тем, что Корпорация развития как-то негативно отработала. Мы очень благодарны Леониду Владимировичу за его работу и действительно видим реальный эффект от деятельности Корпорации", - заявил Дмитрий Родионов.

Что сказал Родионов о новом кандидате на должность руководителя Корпорации развития региона, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".