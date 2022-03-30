Министр транспорта Карелии: «Заплаточные ремонты ушли в прошлое»

Реконструкция региональных автомобильных дорог, начавшаяся в Карелии, будет идти не во всех районах одновременно, а постепенно и комплексно.

Об этом рассказал в эфире телеканала ОТР министр транспорта республики Сергей Щебекин.

По его словам, задача состоит в том, чтобы не распылять бюджетные деньги по разным проблемным участкам, а реконструировать их поэтапно и комплексно.

«Заплаточные ремонты ушли в прошлое, так никто не работает и нет в этом эффективности… Работа идет системная. Один объект связан с другим. Задача в том, чтобы была хорошая федеральная дорога, она переходила в хорошую региональную дорогу и потом переходила в хорошие муниципальные дороги», — пояснил Щебекин.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году планируется отремонтировать 260 километров региональных дорог в Прионежском, Олонецком, Медвежьегорском, Пряжинском, Кондопожском, Лахденпохском, Сегежском районах и на территории Костомукшского городского округа.