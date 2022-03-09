Минкульт Карелии предлагает местным талантам пройти кастинг на НТВ

До 15 мая жители Карелии могут подать заявку на участие в международном телевизионном проекте «Ты супер!», который проводит телекомпания НТВ.

Объявлен новый кастинг телепрограммы «Ты супер!», информирует Минкульт Карелии.

«Участниками конкурса могут стать талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. Возраст конкурсантов — от 7 до 18 лет (включительно)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на первом этапе участникам предстоит пройти дистанционный кастинг, затем конкурс будет проходить в Москве. Расходы на проезд, проживание и питание детей и сопровождающих будут оплачены организаторами.