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Минкульт Карелии предлагает местным талантам пройти кастинг на НТВ

Новости. Общество
13:21, 16 Марта 2022
фото: Министерство культуры Республики Карелия / ВК

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До 15 мая жители Карелии могут подать заявку на участие в международном телевизионном проекте «Ты супер!», который проводит телекомпания НТВ.

Объявлен новый кастинг телепрограммы «Ты супер!», информирует Минкульт Карелии.

«Участниками конкурса могут стать талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. Возраст конкурсантов — от 7 до 18 лет (включительно)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на первом этапе участникам предстоит пройти дистанционный кастинг, затем конкурс будет проходить в Москве. Расходы на проезд, проживание и питание детей и сопровождающих будут оплачены организаторами.

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