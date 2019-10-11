Минобр Карелии доволен качеством дорог, по которым ходят школьные автобусы

Новости по теме
Загрузка...
Министр образования Карелии Роман Голубев считает, что в последние годы улучшилось качество автодорог, по которым ходят автобусы для перевозки детей от дома до школы.
"За последние годы при объезде школ мы слышим положительные отзывы относительно качества обслуживания школьных маршрутов", - сказал Голубев.
Вместе с тем, он признал, что возникают ситуации, когда из-за плохого качества дорог школьные автобусы выходят из строя раньше предельного 10-летнего срока эксплуатации, установленного законодательством.
Подробнее о ремонте дорог на школьных маршрутах и закупках новых автобусов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.10.2019, 13:00
06.10.2019, 09:37
06.10.2019, 11:16
07.10.2019, 10:59
Аналитика
10.10.2019 00:18
Обществоведение
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.
09.10.2019 16:57
08.10.2019 14:37
Чтиво
10.10.2019 11:06
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
Сегодня 12:30
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии