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Новости. Общество
14:29, 11 Октября 2019
фото: © Антон Вергун/ТАСС, архив

Минобр Карелии доволен качеством дорог, по которым ходят школьные автобусы

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Министр образования Карелии Роман Голубев считает, что в последние годы улучшилось качество автодорог, по которым ходят автобусы для перевозки детей от дома до школы.

"За последние годы при объезде школ мы слышим положительные отзывы относительно качества обслуживания школьных маршрутов", - сказал Голубев.

Вместе с тем, он признал, что возникают ситуации, когда из-за плохого качества дорог школьные автобусы выходят из строя раньше предельного 10-летнего срока эксплуатации, установленного законодательством.

Подробнее о ремонте дорог на школьных маршрутах и закупках новых автобусов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-10-11 14:59:57
А Министр успел все дороги и автобусы осмотреть или выводы сделаны поспешно?
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