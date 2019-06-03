Минсельхоз Карелии назвал предпринимателей, получивших субсидии

Министерство сельского хозяйства Карелии опубликовало список предприятий, фермеров и индивидуальных предпринимателей, получивших в 2018 году бюджетные субсидии.

В этом перечне 132 получателя субсидий на общую сумму 664,9 млн рублей.

Среди граждан, получивших самые крупные субсидии, числятся И.М. Фигурова из Питкярантского района (30,5 млн рублей на молочное животноводство), Е.С. Кялин из Прионежья (30 млн рублей на молочное животноводство и производство сыра), Н.В. Федоренко из Кондоподжского района (9 млн рублей на рыбоводство).

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