Минсельхоз Карелии подтвердил приостановку строительства форелевого хозяйства после протестов

Компания, решившая создать форелевое хозяйство в Карелии возле деревни Ватнаволок в Лижемской губе Онежского озера, приостановила строительство садков после массовых протестов населения.

Об этом сообщил заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Егор Руппиев на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района, где расположена деревня.

«Поскольку у нас поступило больше количество обращений граждан о законности такой работы, до окончания всех проверок, до решения вопроса, компания приостановила строительство рыбоводного хозяйства в Лижемской губе», — сообщил Руппиев.

Как сообщалось ранее, в конце июля местные жители случайно узнали об организации в Лижемской губе форелевого хозяйства. Там начались монтажные работы по установке садкового оборудования. Жители деревни провели сход, обратились через соцсети к главе республики Артуру Парфенчикову. В результате разбирательства выяснилось, что участок для создания форелевого хозяйства был сформирован 12 лет назад при прежнем руководстве Минсельхоза.

По словам Руппиева, на участке будет проведена проверка с участием специалистов Росрыболовства

«Безусловных оснований для ликвидации этого договора нет. Расформирование границ участка возможно в случае расторжения договора по инициативе предприятия, за которым закреплен этот участок, либо по инициативе Северо-Западного теруправления Росрыболовства, если по истечении трех и более лет есть какие-то нарушения… Ждем решения вопроса, как будет дальше с мнением народа, и результатов проверки», — пояснил замминистра.