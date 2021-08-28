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Минсельхоз Карелии подтвердил приостановку строительства форелевого хозяйства после протестов

Новости. Общество
16:13, 31 Августа 2021
фото: Фото © Егор Титов

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Компания, решившая создать форелевое хозяйство в Карелии возле деревни Ватнаволок в Лижемской губе Онежского озера, приостановила строительство садков после массовых протестов населения.

Об этом сообщил заместитель министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Егор Руппиев на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района, где расположена деревня.

«Поскольку у нас поступило больше количество обращений граждан о законности такой работы, до окончания всех проверок, до решения вопроса, компания приостановила строительство рыбоводного хозяйства в Лижемской губе», — сообщил Руппиев.

Как сообщалось ранее, в конце июля местные жители случайно узнали об организации в Лижемской губе форелевого хозяйства. Там начались монтажные работы по установке садкового оборудования. Жители деревни провели сход, обратились через соцсети к главе республики Артуру Парфенчикову. В результате разбирательства выяснилось, что участок для создания форелевого хозяйства был сформирован 12 лет назад при прежнем руководстве Минсельхоза.

По словам Руппиева, на участке будет проведена проверка с участием специалистов Росрыболовства

«Безусловных оснований для ликвидации этого договора нет. Расформирование границ участка возможно в случае расторжения договора по инициативе предприятия, за которым закреплен этот участок, либо по инициативе Северо-Западного теруправления Росрыболовства, если по истечении трех и более лет есть какие-то нарушения… Ждем решения вопроса, как будет дальше с мнением народа, и результатов проверки», — пояснил замминистра.

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Комментарии

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Злющий правдоруб
2021-08-31 16:23:08
Настораживает что "приостановлено" движение!? Ещё хуже,что народ даже не в курсе был,что их водоём ,близлежащий, загадят как и многие другие, без их ведома!?!?
Т.е. люди уже никому не нужны, только для массовости для "выборов", результат которых уже известен, по мнению одного сити менеджера!?!?
Козьма
2021-08-31 16:20:41
Теперь дело за малым , найти виновников всего этого бедлама среди чиновником минсельхоза .
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