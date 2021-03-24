Минсельхоз Карелии раскрыл детали процедуры смены собственника совхоза "Маяк"

"Россельхозбанк" как основной кредитор обанкроченного совхоза "Маяк" в Карелии ведет переговоры о переуступке прав требований с потенциальным инвестором, готовым возобновить работу предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии по итогам встречи главы ведомства Владимира Лабинова с региональным директором Санкт-Петербургского регионального филиала в Петрозаводске АО "Россельхозбанк" Анной Гущиной.

"По информации Анны Гущиной в настоящее время ведется работа с потенциальным интересантом в части аренды имущественного комплекса. После включения в реестр требований кредиторов и согласования отчета арендных ставок будет рассмотрен вопрос заключения договора уступки прав требований", - сообщили в министерстве.

Лабинов подтвердил готовность рассмотреть планы развития предприятия с новым собственником и предложить меры государственной поддержки на развитие производства.

Ранее министр говорил о переговорах с потенциальным инвестором о покупке предприятия. Кто хочет купить совхоз, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".