Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Депутат Васильева раскритиковала главу Петрозаводска за неумение вести диалог с горожанами 23
24.03.2021 16:39
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 4
Сегодня 09:10
"В нашу жизнь пришли протесты": глава Петрозаводска призвала чиновников прислушиваться к горожанам 21
24.03.2021 15:59
Теперь россияне смогут жаловаться на высокие цены сразу в суд
24.03.2021 22:00
Стало известно влияние вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию
24.03.2021 20:40
В Подмосковье нашли 6-летнюю девочку, живущую с кошками и отзывающуюся на "кис-кис" 1
24.03.2021 21:30
В Карелии клещи проснулись на месяц раньше обычного 1
Сегодня 07:15

Минсельхоз Карелии раскрыл детали процедуры смены собственника совхоза "Маяк"

Новости. Экономика
10:26, 25 Марта 2021
фото: Виталий Голубев/ИА "Республика"
Загрузка...

"Россельхозбанк" как основной кредитор обанкроченного совхоза "Маяк" в Карелии ведет переговоры о переуступке прав требований с потенциальным инвестором, готовым возобновить работу предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии по итогам встречи главы ведомства Владимира Лабинова с региональным директором Санкт-Петербургского регионального филиала в Петрозаводске АО "Россельхозбанк" Анной Гущиной.

"По информации Анны Гущиной в настоящее время ведется работа с потенциальным интересантом в части аренды имущественного комплекса. После включения в реестр требований кредиторов и согласования отчета арендных ставок будет рассмотрен вопрос заключения договора уступки прав требований", - сообщили в министерстве.

Лабинов подтвердил готовность рассмотреть планы развития предприятия с новым собственником и предложить меры государственной поддержки на развитие производства.

Ранее министр говорил о переговорах с потенциальным инвестором о покупке предприятия. Кто хочет купить совхоз, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
бюджет
2021-03-25 12:59:13
Пряжинскому инвестору пусть позвонят.
кир
2021-03-25 12:52:51
Охота, чтобы всё было. А нам за это ничего не было.
нетюлень
2021-03-25 11:02:09
Обанкротить и продать. Кого следующего?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 09:28
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.
"Школа – фантастическая!"
Сегодня 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 4
Сегодня 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:12
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 5
24.03.2021 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 6
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»