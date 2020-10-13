Минсельхоз РК не разделяет сомнений в необходимости господдержки рентабельного бизнеса

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии субсидирует модернизацию и техническое перевооружение различных предприятий, в том числе коммерческих, которые имеют высокую рентабельность.

Об этом сообщила заместитель министра Ирина Натуральнова на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

Она прокомментировала одну из поправок к бюджету, согласной которой планируется дополнительно выделить 40 млн. рублей предприятиям отрасли на приобретение новой техники и оборудования. У депутатов возник вопрос, насколько целесообразно субсидирование бизнеса с высокой степенью доходности. Что ответила замминистра, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".