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Минсельхоз РК не разделяет сомнений в необходимости господдержки рентабельного бизнеса

Новости. Общество
15:18, 14 Октября 2020
фото: пресс-служба Минсельхоза РК
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Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии субсидирует модернизацию и техническое перевооружение различных предприятий, в том числе коммерческих, которые имеют высокую рентабельность.

Об этом сообщила заместитель министра Ирина Натуральнова на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

Она прокомментировала одну из поправок к бюджету, согласной которой планируется дополнительно выделить 40 млн. рублей предприятиям отрасли на приобретение новой техники и оборудования.

У депутатов возник вопрос, насколько целесообразно субсидирование бизнеса с высокой степенью доходности.

Что ответила замминистра, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-10-14 15:45:04
А поддержка ли это? :)
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