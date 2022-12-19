Минсоцзащиты Карелии разъяснило правила выделения квартир родителям тройняшек

Жители Карелии могут получить выплаты на приобретение жилья при одновременном рождении трех и более детей.

Условия получения такой помощи разъяснили в министерстве социальной защиты Карелии.

Право на единовременную денежную выплату имеет один из родителей, который состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, в составе семьи которого родились одновременно трое и более детей, а также имеющий гражданство Российской Федерации и проживающий на территории Карелии.

Приобретаемое или строящееся с использованием единовременной денежной выплаты жилое помещение должно находиться на территории Карелии и должно быть оформлено в общую собственность членов семьи с определением размера долей по соглашению.

Выплаты могут получить родители, у которых одновременно родились трое и более детей, начиная с 1 января 2014 года.

Такую помощь жители Карелии начали получать с 2019 года. За прошедший период ею воспользовались 7 семей из Петрозаводска, Беломорска, Костомукши и Пудожа.