Минспорта Карелии выпустило памятное видео в честь советского боксера Николая Разумова

Чемпион СССР по боксу, заслуженный работник физической культуры республики Николай Разумов скончался 31 мая.

Напомним, Николая Александровича не стало в последний день весны.

Он родился в Тюменской области, а позже переехал в Петрозаводск. В 1962 году тренером Николая стал заслуженный тренер РСФСР Леонид Левин, с которым он в течение десятилетия в Карелии прошел блестящий спортивный путь от спортсмена-перворазрядника до чемпиона СССР, мастера спорта международного класса.

Николай Разумов стал 6-кратным чемпионом РСФСР, чемпионом Спартакиады народов РСФСР, чемпионом СССР по боксу в полутяжелом весе, победителем крупных международных турниров, победителем международного матча с США.



На видео, опубликованном министерством спорта Карелии, Николай Разумов вспоминает бой с американским спортсменом, начало карьеры, детство.