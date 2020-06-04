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Минспорта Карелии выпустило памятное видео в честь советского боксера Николая Разумова

Новости. Общество
10:11, 05 Июня 2020
фото: © кадр из видео/Минспорта Республики Карелия
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Чемпион СССР по боксу, заслуженный работник физической культуры республики Николай Разумов скончался 31 мая.

Напомним, Николая Александровича не стало в последний день весны.

Он родился в Тюменской области, а позже переехал в Петрозаводск. В 1962 году тренером  Николая стал заслуженный тренер РСФСР Леонид Левин, с которым он в течение десятилетия в Карелии прошел блестящий спортивный путь от спортсмена-перворазрядника до чемпиона СССР, мастера спорта международного класса.

Николай Разумов стал 6-кратным чемпионом РСФСР, чемпионом Спартакиады народов РСФСР, чемпионом СССР по боксу в полутяжелом весе, победителем крупных международных турниров, победителем международного матча с США.

На видео, опубликованном министерством спорта Карелии, Николай Разумов вспоминает бой с американским спортсменом, начало карьеры, детство.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Нестер Петрович
2020-06-05 10:52:35
Как жалко что так рано уходят такие хорошие люди!!!
Искренне соболезную родным и близким, даже как то не верится ещё....
Гость
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