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Умер известный карельский спортсмен Николай Разумов

Новости. Общество
11:55, 01 Июня 2020
фото: © Министерство спорта Республики Карелия
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Чемпион СССР по боксу, заслуженный работник физической культуры республики Николай Разумов скончался на 79-м году жизни, сообщили в Минспорта Карелии.

Николая Александровича не стало 31 мая. Правительство республики, Карельская региональная организация ДСО "Динамо", администрация Петрозаводска, Минспорта, Федерация бокса, Олимпийский Совет республики, республиканский Совет ветеранов физической культуры и спорта, многочисленные коллеги, друзья выразили слова глубокого соболезнования брату, дочери, внукам, родным и близким спортсмена.

Николай Разумов родился 2 декабря 1941 года в селе Велижаны Тюменской области в многодетной крестьянской семье. Спортом он начался заниматься в школьные годы. В 1958 году поступил в Ленинградский техникум физической культуры, успешно учился и выступал в соревнованиях по боксу. В 1962 году его тренером стал заслуженный тренер РСФСР Л.Г.Левин, с которым он в течение десятилетия в Петрозаводске прошел блестящий спортивный путь от спортсмена-перворазрядника до чемпиона СССР, мастера спорта СССР международного класса. В этот период Николай Разумов становится 6-кратным чемпионом РСФСР, чемпионом Спартакиады народов РСФСР, чемпионом СССР по боксу в полутяжелом весе, победителем крупных международных турниров, победителем международного матча СССР-США по боксу, на который, как капитан, он выводил сборную команду СССР.     

Закончив выступления в большом спорте, Николай Александрович Разумов был принят на службу в Министерство внутренних дел КАССР и прошел путь до полковника внутренней службы.

Начиная с 1982 года, на протяжении 22-х лет Николай Александрович Разумов работал заместителем Председателя Карельского республиканского Совета ДСО "Динамо". Значительна его заслуга в сохранении основы и традиций спортивного общества "Динамо" в нашей республике в сложные 1990-е годы, в период рыночных реформ и социально-экономического кризиса в стране. Деятельность Карельского ДСО "Динамо" в эти годы была направлена на развитие служебно-прикладных видов спорта и совершенствование физической подготовки сотрудников безопасности и правопорядка, на поддержку ветеранов и спортсменов высокой квалификации, на организацию спортивно-массовых мероприятий и сохранение материально-технической базы спорта.               

За выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие физкультурно-спортивной отрасли Николай Александрович был удостоен высоких званий "Почетный гражданин Петрозаводска", "Почетный гражданин Республики Карелия", Заслуженный работник физической культуры Республики Карелия".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
миша
2020-06-01 13:00:18
Светлая память. Помню радость, когда он стал чемпионом СССР. А еще в наш класс приходил, после матча с США.
новый
2020-06-01 12:22:04
Пофиг. Преступления не раскрывал, но полковником стал.
миша
2020-06-01 13:03:08
новый, ты для всех чужой, поэтому тебе не понять радость от побед Разумова. Хоть я тогда и был малышом, но помню.
Гость
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