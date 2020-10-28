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Минтранс Карелии объявил войну нелегальным автоперевозчикам

Новости. Общество
11:13, 29 Октября 2020
фото: © Минтранс Карелии
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В Петрозаводске начались регулярные рейды, направленные на выявление нелегальных автоперевозчиков по пригородным и междугородним маршрутам.

В рейдах участвуют работники Минтранса Карелии, сотрудники налоговой службы и МВД. Цель проверяющих – найти нарушителей, выполняющих нелегальные рейсовые маршруты пригородного и междугороднего сообщения.

По сообщению Минтранса республики, основная часть нелегалов позиционируют свои услуги как таксисты, либо как перевозчики пассажиров по договорам фрахтования. Однако в подавляющем большинстве случаев они осуществляют регулярные поездки по конкретному маршруту с самостоятельно составленным расписанием и фиксированной стоимостью проезда. Плата с пассажиров взимается в процессе перевозки, билеты не выдаются, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинения вреда жизни и здоровью пассажиров не обеспечивается.

"Такие рейды с участием налоговиков и сотрудников правоохранительных органов будут проводиться регулярно. Поскольку, в первую очередь, нелегальные перевозчики подвергают опасности жизни и здоровье пассажиров", - отметила замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Юлия Мизинкова.

Для нарушителей, которых выявляют во время рейдов, предусмотрена ответственность по статьям КоАПа "Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)" и "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии".

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