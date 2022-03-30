Минтранс подтвердил планы реконструкции аварийного автомобильного моста в Петрозаводске

Капитальный ремонт автомобильного поста через реку Неглинка в Петрозаводске планируется начать в 2022 году.

Это следует из обнародованных сегодня министерством транспорта Карелии перечня «Мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, строительству, реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Карелия в 2022 году».

В списке указан мост на улице Антикайнена рядом с бывшим кинотеатром «Калевала». Сроком завершения работ определен 2023 год.