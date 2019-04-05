Минтруд намерен к 2024 году снизить число живущих за чертой бедности до 6,6%

Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило о том, что к 2024 году численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума должна снизиться в два раза в сравнении с 2017 годом (с 13,2% до 6,6%).

Шагами к достижению цели в ведомстве назвали повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в соответствии с ростом прожиточного минимума, поддержание уровней соотношений средней заработной платы со среднемесячным доходом от трудовой деятельности, ежегодное увеличение страховых пенсий и индексация социальных выплат, пишет "Коммерсантъ".

"Кроме того, основной акцент в работе по снижению бедности делается на выводе из бедности семей с детьми, которые сейчас составляют основную часть бедного населения. В рамках нацпроекта "Демография" предусмотрены финансовые средства на осуществление выплат в связи с рождением и воспитанием детей, что оказывает существенную материальную поддержку семьям с детьми", — сказали в пресс-службе Минтруда.

В министерстве также напомнили, что сейчас в восьми регионах страны проводится многомерный анализ причин и структуры бедности и планируется выработать меры по совершенствованию региональных систем поддержки. Еще одним инструментом, направленным на снижения уровня бедности, должно стать развитие системы государственной социальной помощи малоимущим гражданам.