Минтруд пообещал рост пенсий выше инфляции и назвал конкретные цифры

Индексация пенсий в 2021-2024 годах будет превышать уровень инфляции, что обеспечит рост реального размера пенсий.

Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

"Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в Федеральном законе от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ. Так, в соответствии с законом в 2021-2024 гг. индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года на 5,9%, с 1 января 2023 года на 5,6%, с 1 января 2024 года на 5,5 %. Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий", - говорится в сообщении.

Какой размер пенсий предусмотрен бюджетом Пенсионного фонда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".