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Минтруд пообещал рост пенсий выше инфляции и назвал конкретные цифры

Новости. Общество
16:12, 28 Июля 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Индексация пенсий в 2021-2024 годах будет превышать уровень инфляции, что обеспечит рост реального размера пенсий.

Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

"Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены в Федеральном законе от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ. Так, в соответствии с законом в 2021-2024 гг. индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года на 5,9%, с 1 января 2023 года на 5,6%, с 1 января 2024 года на 5,5 %. Таким образом будет обеспечен рост реальных пенсий", - говорится в сообщении.

Какой размер пенсий предусмотрен бюджетом Пенсионного фонда, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кир
2020-07-28 19:43:47
Обещать у нас научились, бедным и нищим пенсионерам придётся тянуть лямку, при этом режиме им место не нашлось,к сожалению...
кир
2020-07-28 18:43:26
Не верь, не бойся, не проси. Классика. Не вижу голодных пенсионеров. Им много не надо. Да и в могилу с собой добро не заберёшь.
Пенс
2020-07-28 18:31:14
Очередная ложь и обещалки на доверчивые уши пенсионеров сейчас вряд ли пройдут так просто, особенно после обмана с пенсионной реформой, всякими пустышками: отсрочками и рассрочками, обещаниями не трогать пенсию у нищих должников, и все эти копеечные повышения,кроме чинуш, у которых пенсии намного больше ,чем у тех ,кто пахал всю жизнь....для них это повышение, это понятно...
Mikko Merimies
2020-07-28 17:10:25
До тех пор, пока не будет принят Закон о "минимальной пенсии"(по аналогии с МРОТ) никакие "индексации" не помогут миллионам пенсионеров "выглянуть" за "порог бедности". Рассмотрение закона в простой и понятной форме("Никакая пенсия в РФ не может быть ниже прожиточного минимума") постоянно блокируется не только ЕР, но о другими парламентскими партиями.
zanoza
2020-07-28 16:43:19
"с1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года на 5,9%, с 1 января 2023 года на 5,6%, с 1 января 2024 года на 5,5 %"
Ну и с чего это Минтруд утвержлает, что повышение пенсий на жалкие 6 и 5 с небольшим процентов превышает уровень инфляции, если реальная инфляция ( а не та ,что официально преподносится) составляет 10-12%. И почему опять повышение будет только работающим пенсионерам, если конституция (с поправками) гарантирует ежегодное индексирование пенсий и в ней ничего не сказано, что только работающим пенсионерам.
Изя
2020-07-28 16:55:18
zanoza, дорогуша ,"И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет ( ТВ тоже ). Борменталь: Гм… Да ведь других нет. Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. […] 2
М. булкаковМало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа
Fit G
2020-07-28 17:32:33
Изя, вы извращаете Булгакова, вы это делаете либо нарочно, либо не знакомы с творчеством данного автора. Он был противником революционных сил (либеральных, протестунов). Соответственно термин "советские газеты" надо расценивать, как либеральные опусы. В его произведениях можно увидеть до революционную Россию, и момент прихода протестунов. Читай те больше мил-друг и желательно Русских Классиков.
Ткачев
2020-07-28 18:31:50
Fit G, Хе-хе-хе.... "Он был противником революционных сил." В 105 раз спрашиваю здесь на "Столице", почему "антисоветский" писатель Булгаков был обласкан властью и умер в своей постели, а боец Второй Конной армии, Бабель был расстрелян. Читай больше и внимательней, жертва ЕГЭ.
Изя
2020-07-28 18:10:07
Fit G, и что с того ???))) :)
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