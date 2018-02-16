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Новости. Общество
16:19, 16 Февраля 2018

Минтруд предложил отказаться от досрочных пенсий

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Минтруд считает возможным решить проблемы бюджета Пенсионного фонда отменой льгот, выходящих за рамки страховой модели пенсионного обеспечения.

Об этом на российском инвестиционном форуме в Сочи заявил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

"Пенсионный фонд не сбалансирован не потому, что много пенсионеров, а потому, что внутри много льгот для тех, кто сейчас работает», — сообщил Вовченко, чьи слова цитирует RNS.

Что имел в виду замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, читацйте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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nae
2018-02-16 17:53:18
«Пенсионный фонд не сбалансирован не потому, что много пенсионеров, а потому, что внутри много льгот для тех, кто сейчас работает. Я имею ввиду ставки и тарифы пенсионные, очень много преференций для тех, кто работает, те же досрочные пенсии. Если даже это убрать, то дефицита не будет, финансовая модель будет сбалансирована сейчас». ...«Если мы придержимся четко страховой модели пенсионного обеспечения, какой она должна быть, все остальные рудименты, не связанные со страховой моделью, просто можно будет отметать изначально. Мы будем в балансе, и государство будет способно эти обязательства перед своими гражданами исполнять и наращивать», — пояснил замминистра.

Замминистра либо идиот (вряд ли), либо вредитель (скорее всего).
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