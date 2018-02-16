Минтруд предложил отказаться от досрочных пенсий

Минтруд считает возможным решить проблемы бюджета Пенсионного фонда отменой льгот, выходящих за рамки страховой модели пенсионного обеспечения.

Об этом на российском инвестиционном форуме в Сочи заявил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

"Пенсионный фонд не сбалансирован не потому, что много пенсионеров, а потому, что внутри много льгот для тех, кто сейчас работает», — сообщил Вовченко, чьи слова цитирует RNS.

Что имел в виду замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, читацйте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".