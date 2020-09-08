Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водителя госпитализировали в БСМП Петрозаводска после группового ДТП (ВИДЕО) 2
Сегодня 16:44
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
Сегодня 06:40
Еще один класс в Карелии перевели на дистанционное обучение из-за заражения ученика коронавирусом 1
Сегодня 15:16
"Идеальная корова" айширской породы живет в Карелии (ФОТО) 3
Сегодня 07:15
Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии 3
Сегодня 08:50

Минтруд расписал праздничные дни на следующий год

Новости. Общество
20:40, 08 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

В министерстве предложил сделать выходным 31 декабря.

Министерство труда и социальной защиты опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, пишет РБК.

Согласно проекту, выходной день с воскресенья, 3 января предлагается перенести на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля – на понедельник, 22 февраля.

Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха:

- с 1 по 10 января;
- с 21 по 23 февраля;
- с 6 по 8 марта;
- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
- 12 по 14 июня;
- 4 по 7 ноября;
- 31 декабря.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)

Чтиво

04.09.2020 10:43
Частная жизнь
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
01.09.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»