Минтруд расписал праздничные дни на следующий год

В министерстве предложил сделать выходным 31 декабря.

Министерство труда и социальной защиты опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, пишет РБК.

Согласно проекту, выходной день с воскресенья, 3 января предлагается перенести на пятницу, 31 декабря. Кроме того, выходной с субботы, 2 января, переносится на пятницу, 5 ноября, а с субботы, 20 февраля – на понедельник, 22 февраля.

Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха:

- с 1 по 10 января;

- с 21 по 23 февраля;

- с 6 по 8 марта;

- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

- 12 по 14 июня;

- 4 по 7 ноября;

- 31 декабря.