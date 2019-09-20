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Новости. Происшествия
10:22, 20 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

Минздрав Карелии: участник "итальянской забастовки" не передал вызов к тяжелому пациенту

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Министерство здравоохранения республики обратилось в правоохранительные органы с требованием дать оценку действиям фельдшера скорой помощи, который не передал вызов к тяжелобольному пациенту бригаде врачей.

Как сообщает пресс-служба министерства, больница скорой медицинской помощи провела служебную проверку размещенной в социальных сетях информации о задержке обслуживания вызова, поступившего на петрозаводскую станцию "скорой" 18 сентября.

По словам руководства учреждения, предварительные результаты проверки показали, что диспетчер – участник "итальянской" забастовки – по неустановленным причинам не передал вызов к тяжелому больному бригаде специалистов, несмотря на наличие свободной выездной бригады.

БСМП направила заявления в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку действиям фельдшера, пренебрегшего своими должностными обязанностями и поставившего под угрозу жизнь и здоровье человека, сообщили в министерстве.

Работники петрозаводской станции скорой помощи вышли на "итальянскую забастовку" 15 сентября. Медработники требуют от руководства больницы повышения зарплат и улучшения условий труда. В акции протеста по данным на 17 сентября принимали участие 38 фельдшеров и 37 водителей станции. Протестующие продолжают работать, но они отказались от переработок и трудятся на ставку.

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Комментарии

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Вася
2019-09-20 11:43:12
Шедшего "изгонять Путина" шамана отправили в психбольницу
Изя
2019-09-20 11:47:32
Вася,
Баллада о якутском шамане

Идёт шаман и бубен его грозен.
Идёт шаман через тайгу и осень.
Идёт шаман изгнать в глубины ада
Всех бесов разложенья и распада.

Казалось бы, ну кто шаману верит?
Живем мы в постиндустриальной эре,
И в наше время знают даже дети -
Ни бога нет, ни духов нет, ни йети.

Однако шёл шаман, стеная глухо.
Шёл, окружённый сонмом грозных духов.
Толпы насмешки принимая стойко,
Шёл по руинам этой жизни горькой.

Ну как тут было не поверить в чудо?
А вдруг шаман не врет, а вдруг повсюду
Исчезнет зло, страна вернётся людям,
И больше жить в тоске никто не будет?

Бичары мутные, ханыги-доходяги,
Мальцы из АУЕ, бездомные дворняги,
Менты, отверженные, просто горожане
Его московским трактом провожали.

Буряты, якутЫ и украинцы
Таежные несли ему гостинцы:
Медведя мозг, семенники оленьи,
Ему дарили, рухнув на колени.

Эвенки и потомки декабристов
Поляков ссыльных, всяких аферистов,
Сатрапов сталинских и местной вохры лютой
Мечтали рядом с ним побыть минуту.

Лишь русские, угрюмо хмуря брови,
Во рту внезапно ощущали привкус крови.
И взгляд их упирался прямо в полку,
Там где за рухлядью запрятана двустволка.

Однажды спал шаман и видел силу,
Которая его благословила.
Она переливалась перламутром
И вороном во сне летала мудрым.

И тут его схватили злые духи,
Уволокли на пытки и на муки
Без предъявления ордера и ксивы...
Короче, поступили некрасиво...

Но люди, пробужденные шаманом,
Все шли и шли сквозь грозы и туманы,
К чиновникам, банкирам, сутенерам,
Блядям, пропагандистам и актерам,
Попам, единороссам, либералам,
Ворам в законе, интеллектуалам,
Спортсменам, феэсбешникам, бандитам,
Раввинам, депутатам, трансвеститам,
Госкорпорациям, указам президента,
Политтехнологам - хозяевам контента,
Ракетам С-400, подлодкам
Они все шли тяжелую походкой...

И в такт шагам, аресту недоступен,
Все громче в небе рокотал шамана бубен.
goo
2019-09-20 11:46:52
Вася, интересно, за что? Неужели за веру в сверхъестественное, включающую свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий?
stranger
2019-09-20 11:36:19
То зубную эмаль сотруднику в доспехах очкарик на демонстрации поцарапал, теперь этот случай. Грубо, топором всё сделано, уровень примитивизма и глупости зашкаливает. По Геббельсу, чем примитивней пропаганда, тем она эффективней.
насмешница
2019-09-20 11:11:19
А какое значение в этом случае имеет тот факт, что этот фельдшер - участник итальянской забастовки? Просто фельдшер просто не передал своевременно вызов. Нет, имеет значение и принципиальное: не был бы участником, не было бы ни публикации, ни разбирательства.
Неравнодушный
2019-09-20 11:47:25
насмешница, согласен.
Бородатый
2019-09-20 11:21:09
насмешница, они обязались работать по правилам.
насмешница
2019-09-20 11:43:59
Бородатый,
у вас логика зашибись. То есть, неучастники могут работать не по правилам и им за это ничего не будет? Они же не обязывались?!
Выполнять правила оказания скорой помощи должны все работники, Только почему-то выезд бригады в неполном составе нарушением не считается, нарушение норматива количества машин - тоже.
Абсолютно уверена, что если бы эту задержку допустил бы фельдшер-неучастник, была бы максимум внутренняя разборка. Примерам несть числа. Люди умирают от ошибок врачей и потом годами их родственники судятся. А тут такая похвальная оперативность.
Олетто
2019-09-20 10:51:07
Из серии "отвага и слабоумие" - накосячить и разместить в соц. сетях : )
Конечно провокация Минздрава, они ночью опоили валерьянкой "бедного" фельдшера, взломали аккаунт и ... Мне кажется это рука Кремля
zanoza
2019-09-20 11:03:51
Олетто, а с чего ты взял ,что был косяк? Не надо делать преждевременных выводов.
ppppp
2019-09-20 10:45:32
Вот и правильно, что отказались от переработок. Особенно водители. Рабочий день 8 часов для мужчин при пятидневной неделе. Дальше отдых. Либо два дня по 12 часов и затем два дня отдых. По-другому никак. Это все-таки источник повышенной опасности.
zanoza
2019-09-20 10:35:09
Скорее всего это провокация со стороны Министерства здравоохранения. Без оценки этого случая правоохранительными органами, обвинять фельдшера преждевременно.
Изя
2019-09-20 11:06:53
zanoza, согласен , примитивная липа чинуш , бессильных и не желающих решить проблемы медиков , решивших подключить репрессивную машину .
тетка
2019-09-20 11:30:42
Изя, я тоже считаю, что наводить тень на плетень, рановато, разобраться надо сначала.
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