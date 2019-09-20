Минздрав Карелии: участник "итальянской забастовки" не передал вызов к тяжелому пациенту

Министерство здравоохранения республики обратилось в правоохранительные органы с требованием дать оценку действиям фельдшера скорой помощи, который не передал вызов к тяжелобольному пациенту бригаде врачей.

Как сообщает пресс-служба министерства, больница скорой медицинской помощи провела служебную проверку размещенной в социальных сетях информации о задержке обслуживания вызова, поступившего на петрозаводскую станцию "скорой" 18 сентября.

По словам руководства учреждения, предварительные результаты проверки показали, что диспетчер – участник "итальянской" забастовки – по неустановленным причинам не передал вызов к тяжелому больному бригаде специалистов, несмотря на наличие свободной выездной бригады.

БСМП направила заявления в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку действиям фельдшера, пренебрегшего своими должностными обязанностями и поставившего под угрозу жизнь и здоровье человека, сообщили в министерстве.

Работники петрозаводской станции скорой помощи вышли на "итальянскую забастовку" 15 сентября. Медработники требуют от руководства больницы повышения зарплат и улучшения условий труда. В акции протеста по данным на 17 сентября принимали участие 38 фельдшеров и 37 водителей станции. Протестующие продолжают работать, но они отказались от переработок и трудятся на ставку.