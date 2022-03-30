Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса «Ковипир»

Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Ковипир» на основе молнупиравира, применяемого при лечении COVID-19, от компании «Фармасинтез».

Эти данные содержатся в государственном реестре лекарственных средств, передает ТАСС.

Согласно данным реестра, препарат в форме капсул был зарегистрирован 4 апреля, дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2023 года.

Показанием к применению препарата является лечение ковида легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения и не требующее дополнительной оксигенотерапии, говорится в инструкции к препарату.

Противопоказаниями к его применению является повышенная чувствительность к молнупиравиру или любому другому компоненту препарата, беременность или планирование беременности, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет. Лечение следует проводить под наблюдением врача, который имеет опыт в лечении ковида, подчеркивается в инструкции.

ГК «Фармасинтез» является одним из крупнейших в России производителей социально значимых лекарств, а также разработчиком инновационных препаратов. Препараты компании представлены в основных терапевтических областях, таких как туберкулез, ВИЧ, онкология, сахарный диабет, гепатит. Портфель «Фармасинтез» включает более 170 наименований препаратов. Производственные площадки компании расположены в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске и Тюмени.