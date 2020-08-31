Мировым судьям Карелии закупят кресла с "механизмом качания"

Мебель почти на 4 млн рублей могут приобрести для мировых судей Карелии, сообщается на сайте госзакупок.

К примеру, в описании товара "Кресло судьи" отмечено, что его сиденье и спинка должны быть мягкими с дополнительными подушками для комфорта. На подлокотниках должны быть мягкие накладки. Обивкой мягких частей должна быть черная экокожа. Кресло должно быть оснащено механизмом качания с фиксацией в рабочем положении. Номинальная нагрузка на кресло должна составлять около 120 кг.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".