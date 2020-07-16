890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще 47 человек заболели коронавирусом в Карелии 3
Сегодня 08:48
Велосипедист врезался в легковушку на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО) 6
Сегодня 08:05
Автовокзал Петрозаводска отменил 17 июля четыре автобусных рейса
Сегодня 16:59
Начальника управления Роскомнадзора по Карелии Артюхина будут судить за пьяную езду 10
Сегодня 11:50
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол" 5
Сегодня 16:46
Водитель в Петрозаводске сбил пешехода, мешавшего ему проехать по тротуару (ВИДЕО) 10
Сегодня 13:08

Мишустин пообещал усилить защиту заемщиков от коллекторов

Новости. Общество
20:40, 16 Июля 2020
фото: правительство.рф
Загрузка...

В правительстве РФ намерены штрафовать кредитные организации за угрозы тем, кто не может погасить долг.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал усилить защиту заемщиков от коллекторов. Выступая 16 июля на заседании федерального правительства, глава кабинета министров отметил, что одни заимодатели нередко передают просроченные долги другим кредитным организациям, и те "начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги".

"Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления. Мы подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они позволят усовершенствовать механизм защиты людей от таких недобросовестных действий, - заявил Мишустин. - В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, а дела по таким случаям сможет рассматривать Федеральная служба судебных приставов. Мы наделим ее соответствующими полномочиями".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)
14.07.2020, 19:40
Коммунисты собирают миллиард рублей, чтобы спасти от захвата совхоз им. Ленина (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 16:29
Обществоведение
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом"
Главный кардиолог Карелии Андрей Малафеев о сосудистом центре, молодеющих инфарктах, лечении инфаркта на европейском уровне и главных спасителях от болезней сердца.
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 5
Сегодня 13:47
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
13.07.2020 14:45
Дайте дышать 7
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»