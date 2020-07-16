В правительстве РФ намерены штрафовать кредитные организации за угрозы тем, кто не может погасить долг.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал усилить защиту заемщиков от коллекторов. Выступая 16 июля на заседании федерального правительства, глава кабинета министров отметил, что одни заимодатели нередко передают просроченные долги другим кредитным организациям, и те "начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги".

"Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления. Мы подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они позволят усовершенствовать механизм защиты людей от таких недобросовестных действий, - заявил Мишустин. - В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, а дела по таким случаям сможет рассматривать Федеральная служба судебных приставов. Мы наделим ее соответствующими полномочиями".