Мишустин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на "удаленку"

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу и обеспечить тестирование сотрудников, работающих очно.

"Обращаюсь к работодателям: чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями", - заявил он на заседании координационного совета по борьбе с ковидом.

Как пишет ТАСС, Мишустин также попросил работодателей "обратить внимание на необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удаленный режим, - нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах".

Премьер также указал на необходимость обеспечения бесперебойной работы системы обязательного медицинского страхования и первичного звена, отметив, что от этого зависит успех борьбы с ковидом. "Это ответственность региональных властей", - напомнил Мишустин.