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Мишустин утвердил перечень стран, граждане которых смогут получить электронную визу в Россию

Новости. Политика
20:40, 07 Октября 2020
фото: © Александр Астафьев/РИА Новости
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С 2021 года по электронной визе можно будет приехать в Карелию и любой другой российский регион.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень стран, граждане которых смогут с начала следующего года получить электронную визу в Россию. В этот перечень вошли 52 государства, с которыми у Российской Федерации еще нет безвизового режима.

Напомним, пилотный проект по введению электронной визы стартовал в России в 2017 году и имел ряд ограничений. В частности, иностранные граждане могли пересечь российскую границу по такой визе только через погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.  При этом они не могли покидать пределы этих регионов. 

Теперь электронная виза распространится по всей России, в том числе и Карелии. Пересечь границу можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать – по всей стране. Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней.

Как пояснили в федеральном правительстве, электронная виза будет оформляться по интернету для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для ее получения не потребуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Консульский сбор составит 40 долларов, а детям до 6 лет визу оформят бесплатно. 

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