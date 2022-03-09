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Мишустин заявил, что сложности в экономике нельзя решать, повышая цены

Новости. Общество
22:00, 17 Марта 2022
фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о недопустимости преодоления проблем в экономике за счет повышения цен.

Об этом информирует ТАСС.

«Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счет повышения цен», — сказал председатель правительства на заседании кабинета министров в четверг.

Он напомнил об указании президента РФ Владимира Путина о том, что увеличение предложений на рынке должно приводить к стабилизации цен.

«Нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда», — указал Мишустин.

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