Мишустин заявил, что сложности в экономике нельзя решать, повышая цены

Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о недопустимости преодоления проблем в экономике за счет повышения цен.

Об этом информирует ТАСС.

«Нельзя допустить, чтобы текущие трудности преодолевались просто за счет повышения цен», — сказал председатель правительства на заседании кабинета министров в четверг.

Он напомнил об указании президента РФ Владимира Путина о том, что увеличение предложений на рынке должно приводить к стабилизации цен.

«Нужно самым внимательным образом отслеживать динамику стоимости товаров, которые должны быть доступны людям всегда», — указал Мишустин.