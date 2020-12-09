Мизинкова назвала условие для организации авиасообщения между Петрозаводском и Хельсинки

Министерство транспорта Карелии рассчитывает на организацию авиасообщения между Петрозаводском и Хельсинки после снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" сообщила заместитель министра Юлия Мизинкова.

По ее словам, между правительством Карелии и авиакомпанией "Северсталь" было заключено соглашение об организации рейсов в Хельсинки с мая 2020 года. От этих планов пришлось отказаться после того, как были закрыты границы и введены другие "антивирусные" ограничения. Соглашение с "Северсталью" пришлось расторгнуть, но после окончания пандемии оно будет снова подписано, заверила Мизинкова.

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